Амиль Гамзаев: "Мы шаг за шагом движемся к своей цели"

«Турнир для нас прошел успешно».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи, состоявшейся в международном аэропорту Гейдар Алиев, заявил член мужской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Амиль Гамзаев.

Он отметил, что они вышли в финал Кубка Европы в отборочном раунде, проходившем в Приштине, столице Косово.

По словам Гамзаева, они готовились к соревнованиям:

«Наша команда была сильной. Правда, после основного баскетбола у нас было мало времени на адаптацию к этому типу. Однако за короткое время мы были хорошо мотивированы на игры, и товарищеские матчи, которые мы провели, пошли нам на пользу. В результате всего этого мы смогли победить».

Гамзаев также рассказал о матче, который они провели со сборной Армении на этапе квалификации:

«Мы знали, что Армения не является фаворитом. Они впервые выступали в баскетболе 3х3. В составе были молодые игроки. Психологически мы были полностью готовы к этой игре. Даже наш американский игрок в нашей команде был в курсе ситуации между странами. Он понимал это и ответственно подошел к игре. Нам удалось с самого начала увеличить разницу в счете, так что игра получилась комфортной».

Опытный баскетболист также рассказал о финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет в Австрии:

«Последний раз мы участвовали в квалификации Кубка Европы в 2014-2022 годах. В те годы мы не смогли пройти групповой этап. Теперь наша главная цель - осчастливить всех любителей баскетбола, побеждая по мере нашего прогресса шаг за шагом».

Отметим, что финальный тур Кубка Европы пройдет 22-25 августа.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz