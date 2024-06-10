Наша сборная вернулась на Родину

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3, вышедшая в финальную часть Кубка Европы, вернулась домой.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную сборную встречали члены Федерации баскетбола Азербайджана, родственники и представители СМИ.

Наша команда добилась успеха в отборочном туре, проходившем в Приштине, столице Косово, 8-9 июня. Обыграв в полуфинале Ирландию со счетом 21:12, в финале они встретились с Кипром. Наша команда победила в решающем матче - 20:18.

Отметим, что финальная стадия Кубка Европы пройдет 22-25 августа в австрийской Вене.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz