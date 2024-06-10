10 Июня 2024
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Новый тренер сборной объявил дату прощания

Баскетбол
Новости
10 Июня 2024 16:45
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Новый тренер сборной объявил дату прощания

«Мы постараемся хорошо выступить в дивизионе B чемпионата Европы в Румынии».

Об этом İdman.biz сообщил новый тренер сборной Азербайджана U20 Заур Пашаев.

Спортсмен, который будет работать ассистентом испанца Альберто Бланко в сборной, заявил, что постарается оправдать доверие:

"Цель - успешно выступить на чемпионате Европы, который пройдет в следующем месяце. Долгие годы баскетбол в нашей стране находился на очень низком уровне. После избрания Эмина Амруллаева президентом Федерации баскетбола Азербайджана все идет хорошо. Баскетбол возродился. Ребята тренируются с душой. Они выступают на сборах и соревнованиях. Да, команда немного слаба, потому что ситуация в баскетболе уже несколько лет не радует. Но я верю, что нас ждет успешное выступление в Румынии».

По словам Пашаева, назначение тренером сборной не повлияет на его баскетбольную карьеру:

"Свой последний матч за сборную я проведу в ноябре этого года. Молодежь уже приходит. Им нужно уступить дорогу. Но я думаю об игре в чемпионате. Я, вероятно, завершу свою баскетбольную карьеру через 2 года».

Отметим, что наша сборная U-20 с 12 по 21 июля будет находиться в Румынии и сыграет в группе B дивизиона B чемпионата Европы с Нидерландами, Великобританией, Португалией и Ирландией.

Эмин Ага

İdman.biz

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