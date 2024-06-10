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"Встреча с Арменией имела для нас принципиальное значение"

Баскетбол
Новости
10 Июня 2024 10:52
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"Встреча с Арменией имела для нас принципиальное значение"

«Соревнование прошло так, как мы хотели. Мы поехали в Косово только ради победы, и нам это удалось».

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Эндер Поладханлы.

Он прокомментировал победу сборной в отборочном раунде Кубка Европы, проходившем в Косово. 26-летний баскетболист подчеркнул, что самым сложным для него был матч против Кипра в финале:

«Потому что прошлым летом они выиграли тот же этап квалификации. У них очень опытная команда. Как мы и ожидали, встреча получилась напряженной. Но мы сыграли правильно и победили. Наш первый матч тоже запомнился. Встреча с Арменией имела для нас принципиальное значение. Мы старались выиграть их с как можно большим отрывом. И мы сделали это. Но не могу сказать, что это большой стимул для других матчей».

Поладханлы высоко оценил свое выступление:

«Я старался быть максимально полезным для команды. Думаю, получилось неплохо. Если нам удалось победить, значит, все члены команды проделали отличную работу».

Отметим, что финальный этап Кубка Европы пройдет в Австрии 22-25 августа.

Эмин Ага

İdman.biz

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