Соперники сборных Азербайджана - СПИСОК

Сборная Азербайджана, которая примет участие в финальной стадии Кубка Европы по баскетболу 3х3, стала восьмой командой, прошедшей квалификацию на турнир.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут 22-25 августа в столице Австрии Вене, примут участие 12 мужских и 12 женских команд.

В 9-м Кубке Европы Австрия квалифицировалась в мужские соревнования как хозяйка, а Сербия - как последний чемпион. Согласно рейтингу, это право получили Литва, Нидерланды, Франция. Испания, Хорватия и Азербайджан успешно выступили в квалификационных турнирах.

В женском соревновании Австрия будет хозяйкой, Нидерланды - последним победителем, Франция, Германия и Венгрия примут участие в турнире как лучшие в рейтинге. Это право на отборочных этапах завоевали Испания, Италия и Азербайджан.

Отметим, что последние 4 путевки как в мужских, так и в женских соревнованиях будут разыграны 15-16 июня.

İdman.biz