Поздравительное послание от Эмина Амруллаева - ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил наши мужскую и женскую команды с победой в отборочном раунде Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, об этом он рассказал в публикации на своей странице в Facebook.

Глава федерации пожелал успехов нашим командам на заключительном этапе:

"Наши мужская и женская сборные выиграли все игры отборочного раунда Кубка Европы по баскетболу 3х3 и вышли в финальный раунд Кубка Европы, который пройдет в августе в столице Австрии Вене. Весь коллектив обеих команд, одержавших эту победу, от всей души поздравляю вас и желаю успехов в следующих соревнованиях».

Отметим, что Азербайджан выиграл все игры, сыгранные в отборочном раунде Кубка Европы. Финал пройдет 22-25 августа в Вене, Австрия.

İdman.biz