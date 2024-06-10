10 Июня 2024
RU

Поздравительное послание от Эмина Амруллаева - ФОТО

Баскетбол
Новости
10 Июня 2024 07:44
21
Поздравительное послание от Эмина Амруллаева - ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил наши мужскую и женскую команды с победой в отборочном раунде Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, об этом он рассказал в публикации на своей странице в Facebook.

Глава федерации пожелал успехов нашим командам на заключительном этапе:

"Наши мужская и женская сборные выиграли все игры отборочного раунда Кубка Европы по баскетболу 3х3 и вышли в финальный раунд Кубка Европы, который пройдет в августе в столице Австрии Вене. Весь коллектив обеих команд, одержавших эту победу, от всей души поздравляю вас и желаю успехов в следующих соревнованиях».

Отметим, что Азербайджан выиграл все игры, сыгранные в отборочном раунде Кубка Европы. Финал пройдет 22-25 августа в Вене, Австрия.

İdman.biz

Новости по теме

Соперники сборных Азербайджана - СПИСОК
09:42
Баскетбол

Соперники сборных Азербайджана - СПИСОК

В соревнованиях, которые пройдут 22-25 августа в столице Австрии Вене, примут участие 12 мужских и 12 женских команд
Рывок от нашей сборной
09:00
Баскетбол

Рывок от нашей сборной

Успешно отобравшись на Кубок Европы, наша команда поднялась на 7 ступеней
Мужская сборная повторила успех женской
9 Июня 22:42
Баскетбол

Мужская сборная повторила успех женской

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 приняла участие в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Сборная Азербайджана в финальном этапе Кубка Европы!
9 Июня 22:07
Баскетбол

Сборная Азербайджана в финальном этапе Кубка Европы!

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 приняла участие в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Азербайджан победил Мальту и сыграет с Люксембургом
8 Июня 23:29
Баскетбол

Азербайджан победил Мальту и сыграет с Люксембургом

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 сегодня начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Месси назвал "Реал" лучшей командой мира
7 Июня 16:10
Мировой футбол

Месси назвал "Реал" лучшей командой мира

"И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими"