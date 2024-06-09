Азербайджан против Люксембурга

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как сообщает İdman.biz, на старте группового этапа наша команда обыграла Мальту(17:14), а теперь ее ждет поединок с Люксембургом, который ранее был отменен из-за дождя.

В состав сборной вошли Дина Ульянова, Мерседес Уолкер, Татьяна Денискина и Александра Молленхауэр.

14:25 Азербайджан – Люксембург

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.

İdman.biz