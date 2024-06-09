Азербайджан против Албании на Кубке Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 продолжает выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как сообщает İdman.biz, в первых матчах группового этапа наша команда обыграла Армению (21:9), Косово (14:10) и Кипр (21:10). Перед заключительной встречей с Албанией, которая не состоялась накануне из-за дождя, наши баскетболисты гарантировали себе выход в плей-офф.

В состав сборной вошли Амиль Гамзаев, Джордан Дэвис, Джабраил Акперов и Эндар Поладханлы.

14:50 Азербайджан - Албания

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.

İdman.biz