9 Июня 2024
RU

Азербайджан против Албании на Кубке Европы

Баскетбол
Новости
9 Июня 2024 08:37
32
Азербайджан против Албании на Кубке Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 продолжает выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как сообщает İdman.biz, в первых матчах группового этапа наша команда обыграла Армению (21:9), Косово (14:10) и Кипр (21:10). Перед заключительной встречей с Албанией, которая не состоялась накануне из-за дождя, наши баскетболисты гарантировали себе выход в плей-офф.

В состав сборной вошли Амиль Гамзаев, Джордан Дэвис, Джабраил Акперов и Эндар Поладханлы.

14:50 Азербайджан - Албания

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджан против Люксембурга
08:38
Баскетбол

Азербайджан против Люксембурга

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Азербайджан победил Мальту и сыграет с Люксембургом
8 Июня 23:29
Баскетбол

Азербайджан победил Мальту и сыграет с Люксембургом

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 сегодня начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
"Мы разгромили Армению без особых усилий"
8 Июня 15:26
Баскетбол

"Мы разгромили Армению без особых усилий"

"Мы постараемся сделать все возможное в предстоящих играх"
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
"Шеки" расстался с главным тренером
7 Июня 12:50
Баскетбол

"Шеки" расстался с главным тренером

Он тренировал "Шеки" 1 сезон

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу