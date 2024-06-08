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Азербайджан на старте отборочного турнира Кубка Европы

Баскетбол
Новости
8 Июня 2024 08:17
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Азербайджан на старте отборочного турнира Кубка Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начинает выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как сообщает İdman.biz, на групповом этапе наша команда будет соперничать с Арменией, Косово, Кипром и Албанией. Сегодня она проведет все встречи в группе.

В состав сборной вошли Амиль Гамзаев, Джордан Дэвис, Джабраил Акперов и Эндар Поладханлы.

11:30 Армения – Азербайджан

16:10 Азербайджан – Косово

19:40 Кипр – Азербайджан

23:45 Азербайджан – Албания

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.

İdman.biz

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