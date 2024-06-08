Азербайджан на старте отборочного турнира Кубка Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начинает выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).
Как сообщает İdman.biz, на групповом этапе наша команда будет соперничать с Арменией, Косово, Кипром и Албанией. Сегодня она проведет все встречи в группе.
В состав сборной вошли Амиль Гамзаев, Джордан Дэвис, Джабраил Акперов и Эндар Поладханлы.
11:30 Армения – Азербайджан
16:10 Азербайджан – Косово
19:40 Кипр – Азербайджан
23:45 Азербайджан – Албания
Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.
İdman.biz