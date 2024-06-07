Объявлено время начала игры нашей сборной с Арменией

Объявлено время начала игр сборной Азербайджана на Кубке Европы по баскетболу 3х3, который пройдет в столице Косово Приштине.

Как сообщает İdman.biz, наша мужская сборная проведет свой первый матч в отборочном этапе против Армении. Начнется он в 11:30.

После этого сборная встретится с хозяевами поля Кипром и Албанией.

8 июня

11:30. Армения - Азербайджан

16:10. Азербайджан - Косово

19:40. Кипр - Азербайджан

23:45. Азербайджан - Албания

В другой группе будут играть Мальта, Люксембург, Андорра и Ирландия.

Женская сборная в первом матче встретится с Мальтой, а затем с Люксембургом.

8 июня

17:50. Азербайджан - Мальта

23:20. Азербайджан - Люксембург

В другой группе сыграют Ирландия, Андорра, Косово и Кипр.

Отметим, что обладатель первого места в играх, которые пройдут 8-9 июня, получит путевку непосредственно в решающий этап Кубка Европы. Сборные, занявшие второе и третье места в группах, пересекутся, чтобы определить команду, которая пройдет в следующий этап.

İdman.biz