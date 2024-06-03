План подготовки нашей сборной к Парижу-2024

«Мы начали этот этап с травмированными баскетболистами, и сегодня снова столкнулись с потерями. Травма Дины Ульяновой несколько осложнила ситуацию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Ратомир Делич.

Он оценил первый день нашей сборной на турнире в Габале. Делич заявил, что этот турнир не является подготовкой к Летним Олимпийским играм Париж-2024:

«Этот турнир является подготовкой к Кубку Европы, который пройдет в Приштине на следующей неделе. После этого нас ждет еще один турнир. После этого начнется подготовка. Мы проведем тренировочный сбор в Нови-Саде, Сербия».

Делич также рассказал о состоянии травмированных игроков сборной:

«Травма Александры (Молленхауэр) несерьезная. Я не хотел, чтобы она здесь играла. Постараемся, чтобы она сыграла в предстоящих отборочных турнирах. Насчет Ульяновой ничего сказать не могу. У нее вывихнута нога и, надеюсь, что она восстановится через несколько дней. Но в других играх Дина не будет участвовать. Баскетболистки будут полностью готовы к Олимпийским играм.

Отметим, что в 1/4 финала в Габале наша команда вышла с третьего места в группе.

Эмин Ага

İdman.biz