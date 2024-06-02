Изменилось время и место начала Габалинского международного турнира

Старт Габалинского этапа Всемирной женской серии по баскетболу 3х3 вновь изменен.

Как сообщает İdman.biz, турнир должен был начаться в 16:30, но планы изменил сильный дождь, и время встреч было перенесено во второй раз.

Согласно последнему решению, игры пройдут в помещении Габалинского олимпийского спортивного комплекса. Ожидается, что первый матч начнется в 19:00.

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17:03

Изменено время начала Габалинского этапа женской Мировой серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, турнир должен был начаться в 16:30, но планы изменил сильный дождь.

В результате первый матч турнира между Азербайджаном и «Баку Флэймз» начнется в 18:00.

В соревновании примут участие 8 команд. В группе А проверят свои силы команды Азербайджана, Португалии, «Баку Флэймз» и «Варшава Лотто», а в группе Б - Польши, Италии, Румынии и «Барселона Пантерз».

Отметим, что групповой этап завершится сегодня. Завтра состоятся плей-офф и финальные матчи.

Эмин Ага

İdman.biz