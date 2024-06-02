2 Июня 2024
RU

Изменилось время и место начала Габалинского международного турнира

Баскетбол
Новости
2 Июня 2024 17:43
76
Изменилось время и место начала Габалинского международного турнира

Старт Габалинского этапа Всемирной женской серии по баскетболу 3х3 вновь изменен.

Как сообщает İdman.biz, турнир должен был начаться в 16:30, но планы изменил сильный дождь, и время встреч было перенесено во второй раз.

Согласно последнему решению, игры пройдут в помещении Габалинского олимпийского спортивного комплекса. Ожидается, что первый матч начнется в 19:00.

-----------

17:03

Изменено время начала Габалинского этапа женской Мировой серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, турнир должен был начаться в 16:30, но планы изменил сильный дождь.

В результате первый матч турнира между Азербайджаном и «Баку Флэймз» начнется в 18:00.

В соревновании примут участие 8 команд. В группе А проверят свои силы команды Азербайджана, Португалии, «Баку Флэймз» и «Варшава Лотто», а в группе Б - Польши, Италии, Румынии и «Барселона Пантерз».

Отметим, что групповой этап завершится сегодня. Завтра состоятся плей-офф и финальные матчи.

Эмин Ага

İdman.biz

Новости по теме

В Габале начинается Мировая серия
12:32
Баскетбол

В Габале начинается Мировая серия

В ней принимают участие восемь команд, разбитых на две группы
Сначала Габала, затем Клермон-Ферран
30 Мая 20:28
Баскетбол

Сначала Габала, затем Клермон-Ферран

Объявлен очередной турнир по баскетболу 3х3, в котором примет участие женская сборная Азербайджана
Cостав cборной и "Baku Flames" для Женской серии в Габале
30 Мая 11:24
Баскетбол

Cостав cборной и "Baku Flames" для Женской серии в Габале

Также объявлены баскетболисты, которые выступят за представителей Азербайджана на соревнованиях
"В Азербайджане я чувствую себя как дома"
29 Мая 19:45
Баскетбол

"В Азербайджане я чувствую себя как дома"

"Единственное, что не меняется – это люди"
Римас Куртинайтис: “Нынешнего состава недостаточно, чтобы с ними конкурировать” - ФОТО - ВИДЕО
29 Мая 17:06
Баскетбол

Римас Куртинайтис: “Нынешнего состава недостаточно, чтобы с ними конкурировать” - ФОТО - ВИДЕО

"Мне очень нравится игра "Карабаха"
Сборная Азербайджана и “Baku Flames” - в матче открытия Женской серии в Габале
29 Мая 16:44
Баскетбол

Сборная Азербайджана и “Baku Flames” - в матче открытия Женской серии в Габале

В ней примут участие восемь команд, которые будут разбиты на две группы

Самое читаемое

Решение "Карабаха" перед финалом
31 Мая 12:07
Азербайджанский футбол

Решение "Карабаха" перед финалом

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
Лунев завоевал бронзу
31 Мая 19:42
Стрельба

Лунев завоевал бронзу

Руслан Лунев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы
Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге
31 Мая 17:33
Шахматы

Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге

ФИДЕ объявил июньский рейтинг шахматистов