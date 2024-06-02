В Габале начинается Мировая серия

Третий этап Женской Мировой серии по баскетболу в формате 3х3 начинается сегодня в Габале.

Как сообщает İdman.biz, в ней принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Сборная Азербайджана в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер начнет турнир матчем против «Baku Flames», за которую выступают Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Ляман Ибрагимова и Бината Ризванова.

Также в группе А получили прописку сборная Португалии и «Варшава Лотто» (Польша).

В другой подгруппе сыграют сборные Италии, Польши, Румынии и «Барселона Пантерс» (Испания).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Ниже приводим расписание матчей наших команд.

Третий этап Мировой серии

Габала

Группа А 16:30 Азербайджан – Baku Flames

18:10 Baku Flames – Варшава Лотто

19:00 Азербайджан – Португалия

20:00 Португалия – Baku Flames

20:50 Варшава Лотто – Азербайджан

İdman.biz