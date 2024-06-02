В Габале начинается Мировая серия

Третий этап Женской Мировой серии по баскетболу в формате 3х3 начинается сегодня в Габале.
Как сообщает İdman.biz, в ней принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Сборная Азербайджана в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер начнет турнир матчем против «Baku Flames», за которую выступают Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Ляман Ибрагимова и Бината Ризванова.
Также в группе А получили прописку сборная Португалии и «Варшава Лотто» (Польша).
В другой подгруппе сыграют сборные Италии, Польши, Румынии и «Барселона Пантерс» (Испания).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Ниже приводим расписание матчей наших команд.
Третий этап Мировой серии
Габала
Группа А 16:30 Азербайджан – Baku Flames
18:10 Baku Flames – Варшава Лотто
19:00 Азербайджан – Португалия
20:00 Португалия – Baku Flames
20:50 Варшава Лотто – Азербайджан
İdman.biz