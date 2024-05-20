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"Мы не смогли проявить характер"

Баскетбол
Новости
20 Мая 2024 09:59
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"Мы не смогли проявить характер"

«Мы не заслужили победу. Мы показали худший баскетбол в сезоне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Хазри" Мурат Дикмен.

Специалист, чья команда проиграла "Сабаху" со счетом 63:94 во 2-м матче финальной серии АБЛ, рассказал, что у них была проблема с концентрацией в матче:

«Итог первым матчем не подводится. Как я всегда говорю, в серии плей-офф всегда могут быть взлеты и падения. Мы испытали это в избытке и во второй игре. Поэтому мы не смогли проявить характер. Это то, что меня раздражает больше всего. Я ожидал, что мои игроки будут сражаться лучше. В конце концов, победа и поражение - это нормальные события. Будем готовиться к третьему матчу финальной серии. Надеюсь, что в третьем матче мы покажем тот характер, который не смогли показать в этом поединке».

Отметим, что после 2 игр каждая команда одержала по 1 победе в серии. Чемпионом станет клуб, выигравший 3 раза. Следующая встреча серии состоится 22 мая.

İdman.biz

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