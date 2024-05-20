«Сегодня мы хорошо сражались как команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис.

Литовский специалист прокомментировал победу над «Хазри» во 2-м матче финальной серии:

«Рад, что мы победили. Мне понравилась жесткость игры нашей команды. Не хочу никого выделять. Мы должны быть агреесивными и в следующих играх. Мы должны быть сосредоточены на игре. В последней игре мы потеряли 22 мяча. Но на этот раз завершили первый период без ошибок. Ключ к победе - в защите. В некоторых моментах мы вообще не давали сопернику возможности сделать бросок в течение 24 секунд».

Отметим, что «Сабах» разгромил «Хазри» со счетом 94:63 и сравнял счет в серии.

İdman.biz