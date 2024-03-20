"Яичные бои" на тренировке клуба - ФОТО

Праздник Новруз отметили на тренировке баскетбольного клуба «Гянджа».

İdman.biz сообщает, что легионеры команды проявили большой интерес к хонче (корзинка), украшенной праздничными сладостями, орехами и печеньем.

Им рассказали о традициях Новруза, рассказали, что этот праздник торжественно отмечается в Азербайджане.

Легионерам нравилась гянджинская пахлава и шекербура, прославившие себя на всю страну своим вкусом.

Баскетболисты также сыграли в одну из веселых игр праздника Новруз - «яичные бои».

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