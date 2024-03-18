Нападающий "Сумгаита" вышел в лучшие снайперы АБЛ

Нападающий «Сумгаита» Смит Родерик вышел в лучшие снайперы азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, после 15-ти сыгранных туров он лидирует на наибольшему количеству набранных очков. Он набрал 308. На второй строчке находится Джакори Арчи из «Хырдалана» (295), а замыкает тройку Пауль Дибал (276).

В зачете баскетболистов, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, впереди идет Кирк Тейвион из «Хырдалана» с показателем 25,6 за игру.

В тройке также идут Смит Родерик (20,5) и Джакори Арчи (19,7).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (37), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (205).

Тогда как игрок «НТД-Индиго» Гриффин Раме лучший по ассистам (149).

Ниджат Закиев

İdman.biz