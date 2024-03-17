Сборная готовится к олимпийскому отборочному турниру

Завершились тренировочные сборы женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 в Сербии.

Как сообщает İdman.biz, национальная сборная готовится к отборочному этапу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

В сборах приняли участие члены команды Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Алекси Молленхауэр и Мерседес Уолкер. Национальная сборная, которая завтра вернется в Баку, 23-24 марта примет участие в подготовительном турнире во французской Тулузе. После этого 26 марта стартуют очередные сборы сборной, которая отправится в Сербию.

Отметим, что олимпийский отборочный турнир пройдет 12-14 апреля в Нови-Саде (Сербия).

İdman.biz