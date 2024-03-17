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Сборная готовится к олимпийскому отборочному турниру

Баскетбол
Новости
17 Марта 2024 21:58
Сборная готовится к олимпийскому отборочному турниру

Завершились тренировочные сборы женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 в Сербии.

Как сообщает İdman.biz, национальная сборная готовится к отборочному этапу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

В сборах приняли участие члены команды Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Алекси Молленхауэр и Мерседес Уолкер. Национальная сборная, которая завтра вернется в Баку, 23-24 марта примет участие в подготовительном турнире во французской Тулузе. После этого 26 марта стартуют очередные сборы сборной, которая отправится в Сербию.

Отметим, что олимпийский отборочный турнир пройдет 12-14 апреля в Нови-Саде (Сербия).

İdman.biz

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