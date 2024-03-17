17 Марта 2024
RU

"Шеки" принимает "Сумгаит"

Баскетбол
Новости
17 Марта 2024 09:42
"Шеки" принимает "Сумгаит"

Сегодня завершается XV тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, последний матч тура будет сыгран в Шеки. Одноименный клуб, являющийся аутсайдером чемпионата, сыграет с «Сумгаитом», который идет на восьмом месте.

XVI тур АБЛ
14:00 Шеки - Сумгаит

Хазри

15

13

2

1363-1226 (+137)

28

Сабах

15

12

3

1459-1260 (+199)

27

НТД-Индиго

15

11

4

1387-1205 (+182)

26

Нефтчи

15

11

4

1302-1186 (+116)

26

Хырдалан

15

9

6

1358-1336 (+22)

24

Серхедчи

15

6

9

1281-1324 (-43)

21

Джалилабад

15

5

10

1293-1363 (-70)

20

Сумгаит

14

4

10

1185-1309 (-115)

18

Гянджа

15

3

12

1258-1401 (-143)

18

Шеки

14

0

14

1017-1302 (-285)

14

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"В некоторые моменты удача была далека от нас"
16 Марта 20:09
Баскетбол

"В некоторые моменты удача была далека от нас"

"Мы оказали достойное сопротивление"
Уверенная победа чемпиона в Джалилабаде
16 Марта 15:47
Баскетбол

Уверенная победа чемпиона в Джалилабаде

В Азербайджанской баскетбольной лиге прошла очередная игра 15-го тура
"Постараемся финишировать лидером лиги"
15 Марта 23:34
Баскетбол

"Постараемся финишировать лидером лиги"

"Это была командная победа, 10 наших игроков набрали очки"
"НТД-Индиго" победил "Серхедчи", лидер прервал серию "Хырдалана" - ФОТО
15 Марта 21:24
Баскетбол

"НТД-Индиго" победил "Серхедчи", лидер прервал серию "Хырдалана" - ФОТО

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге прошли два матча XV тура
"Это была очень напряженная игра"
15 Марта 21:23
Баскетбол

"Это была очень напряженная игра"

"Я остался доволен игрой команды"
"Нам очень нужна была эта победа"
15 Марта 20:37
Баскетбол

"Нам очень нужна была эта победа"

"Мы понимали, что нас ждет трудная игра"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"