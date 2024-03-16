"Сабах" гостит в Джалилабаде

XV тур азербайджанской баскетбольной лиги набирает ход.
Как сообщает İdman.biz, сегодня будет сыгран один матч. «Джалилабад» на своей площадке будет принимать «Сабах». Чемпион страны занимает в данный момент пятое место в таблице, поэтому предстоящий выезд является шансом поправить свое турнирное положение. Тогда как «Джалилабад» занимает седьмую строчку и также жаждет очков.
XV тур АБЛ
14:00 Джалилабад – Сабах
Олимпийский комплекс Джалилабада
|
Хазри
|
15
|
13
|
2
|
1363-1226 (+137)
|
28
|
НТД-Индиго
|
15
|
11
|
4
|
1387-1205 (+182)
|
26
|
Нефтчи
|
15
|
11
|
4
|
1302-1186 (+116)
|
26
|
Сабах
|
14
|
11
|
3
|
1369-1184 (+185)
|
25
|
Хырдалан
|
15
|
9
|
6
|
1358-1336 (+22)
|
24
|
Серхедчи
|
15
|
6
|
9
|
1281-1324 (-43)
|
21
|
Джалилабад
|
14
|
5
|
9
|
1217-1273 (-56)
|
19
|
Сумгайыт
|
14
|
4
|
10
|
1185-1309 (-115)
|
18
|
Гянджа
|
15
|
3
|
12
|
1258-1401 (-143)
|
18
|
Шеки
|
14
|
0
|
14
|
1017-1302 (-285)
|
14
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