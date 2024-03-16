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"Сабах" гостит в Джалилабаде

Баскетбол
Новости
16 Марта 2024 09:30
"Сабах" гостит в Джалилабаде

XV тур азербайджанской баскетбольной лиги набирает ход.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будет сыгран один матч. «Джалилабад» на своей площадке будет принимать «Сабах». Чемпион страны занимает в данный момент пятое место в таблице, поэтому предстоящий выезд является шансом поправить свое турнирное положение. Тогда как «Джалилабад» занимает седьмую строчку и также жаждет очков.

XV тур АБЛ

14:00 Джалилабад – Сабах
Олимпийский комплекс Джалилабада

Хазри

15

13

2

1363-1226 (+137)

28

НТД-Индиго

15

11

4

1387-1205 (+182)

26

Нефтчи

15

11

4

1302-1186 (+116)

26

Сабах

14

11

3

1369-1184 (+185)

25

Хырдалан

15

9

6

1358-1336 (+22)

24

Серхедчи

15

6

9

1281-1324 (-43)

21

Джалилабад

14

5

9

1217-1273 (-56)

19

Сумгайыт

14

4

10

1185-1309 (-115)

18

Гянджа

15

3

12

1258-1401 (-143)

18

Шеки

14

0

14

1017-1302 (-285)

14

İdman.biz

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