"Сабах" гостит в Джалилабаде

XV тур азербайджанской баскетбольной лиги набирает ход.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будет сыгран один матч. «Джалилабад» на своей площадке будет принимать «Сабах». Чемпион страны занимает в данный момент пятое место в таблице, поэтому предстоящий выезд является шансом поправить свое турнирное положение. Тогда как «Джалилабад» занимает седьмую строчку и также жаждет очков.

XV тур АБЛ

14:00 Джалилабад – Сабах

Олимпийский комплекс Джалилабада

Хазри 15 13 2 1363-1226 (+137) 28 НТД-Индиго 15 11 4 1387-1205 (+182) 26 Нефтчи 15 11 4 1302-1186 (+116) 26 Сабах 14 11 3 1369-1184 (+185) 25 Хырдалан 15 9 6 1358-1336 (+22) 24 Серхедчи 15 6 9 1281-1324 (-43) 21 Джалилабад 14 5 9 1217-1273 (-56) 19 Сумгайыт 14 4 10 1185-1309 (-115) 18 Гянджа 15 3 12 1258-1401 (-143) 18 Шеки 14 0 14 1017-1302 (-285) 14

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