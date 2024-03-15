«Мы понимали, что нас ждет трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер НТД-Индиго Тахир Бахшиев.

Молодой специалист прокомментировал игру против «Серхедчи» (84:74) в XV туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Бахшиев остался доволен атакующей игрой команды:

«В кубке мы сыграли три матча, а легионерский лимит в турнире совсем другой. Нам пришлось внести много изменений в план игры. Главное, что мы смогли победить. Нам очень нужна была эта победа. Мы проиграли в последних играх чемпионата. Я всем доволен. Мы хорошо играли в нападении. Но были некоторые проблемы в обороне. Будем над этим работать. В том числе из-за Кубка у нас изменился стиль игры в защите.

Не важно, выйдем ли мы в плей-офф с первого или второго места. С одной стороны, вы выходите сразу в полуфинал. С другой стороны, вы остаетесь без игровой практики. Наша цель - выигрывать каждую игру. Основная цель - чемпионство. Теперь все в наших руках. Можно выйти в плей-офф с первого места, но потом можно проиграть в полуфинале. Важно хорошо сыграть в плей-офф и выиграть чемпионат».

Отметим, что клуб одержал 11-ю победу в сезоне.

İdman.biz