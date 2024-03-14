"Когда начинаешь чувствовать себя спокойно приходят неудачи"

Баскетболист «НТД-Индиго» Гриффин Ремми дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, американский баскетболист оценил выступление своей команды в Кубке и рассказал о своих ожиданиях от чемпионата.

- «НТД-Индиго» имеет серию из побед подряд в национальном кубке. Какая игра запомнилась больше всего?

- Победы даются нелегко. В последней игре мы смогли победить «Гянджу». Но игра была сложной. Динамика в кубке отличается от регулярного чемпионата. Это связано с лимитом на легионеров. Замены также имеют значения. Мы показываем командную игру и благодаря этому побеждаем. Необходимо продолжать в том же духе.

- В Кубке действует ограничение: 3 местных игрока + 2 легионера. Как вы думаете, насколько изменился баланс сил?

- Я очень рад видеть на площадке наших юных баскетболистов. Они получают меньше игрового времени в матчах лиги. Все усердно работают на тренировках и вносят свой вклад в победы. Они показывают, на что способны, в кубковых матчах. Но мы еще ничего не добились. Мы движемся вперед шаг за шагом.

- Следующий матч пройдёт против «Серхедчи» в рамках 15-го тура Лиги. Каковы ожидания?

– Этот матч – большой вызов для нас. Каждая игра – это большое испытание. Победы не приходят легко. Мы всегда очень серьезно готовимся к матчам. «Серхедчи» – хорошая команда. У них сильный тренер и хорошие баскетболисты. Мы проиграли несколько игр в чемпионате. Исправить ситуацию важно, если мы хотим занять выгодную позицию в турнирной таблице перед плей-офф.

- Команда проиграла в трех матчах второго круга. В чем вы видите причину?

- Я не думаю, что у нас есть проблемы. Сезон достаточно длинный, и у всех команд бывают взлеты и падения. Невозможно быть идеальным все время в течение сезона. Возможно, мы были слишком уверены в себе после первого круга. Каждый раз, когда вы начинаете чувствовать себя комфортно, случаются неудачи. Мы должны быть голодными. Но мы должны верить, что можем добиться чего-то особенного.

- Игроки и тренеры соперника открыто заявляют, что против вас специально готовятся. Они стараются не давать вам играть. Насколько сильно вы это чувствуете?

- Да, я это чувствую. В матчах первого тура я часто выходил один на один с игроками соперника. Сейчас такой свободы нет. Второй игрок соперника всегда со мной. Фактически, это показывает ценность командной игры. Я верю в своих товарищей по команде. Но в то же время мне самому приходится играть более агрессивно.

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