"Нефтчи" и "Гянджа" открывают XVI тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига возобновляется матчами XV тура.
Как сообщает İdman.biz, в чемпионате был месячный перерыв, связанный с матчами сборной, а также встречами на Кубок страны.
Откроют тур «Нефтчи» и «Гянджа», которые сыграют в единственной встрече дня. «Нефтчи» идет на четвертом месте, тогда как соперник пока не может поймать свою игру и обосновался на предпоследней позиции.
XV тур АБЛ
13 марта
19:30 Нефтчи – Гянджа
Спорткомплекс «Серхедчи»
|
Хазри
|
14
|
12
|
2
|
1257-1144 (+113)
|
26
|
Сабах
|
14
|
11
|
3
|
1369-1184 (+185)
|
25
|
НТД-Индиго
|
14
|
10
|
4
|
1303-1131 (+172)
|
24
|
Нефтчи
|
14
|
10
|
4
|
1205-1124 (+81)
|
24
|
Хырдалан
|
14
|
9
|
5
|
1276-1230 (+46)
|
23
|
Серхедчи
|
14
|
6
|
8
|
1207-1240 (-33)
|
20
|
Джалилабад
|
14
|
5
|
9
|
1217-1273 (-56)
|
19
|
Сумгайыт
|
14
|
4
|
10
|
1185-1309 (-115)
|
18
|
Гянджа
|
14
|
3
|
11
|
1196-1211 (-108)
|
17
|
Шеки
|
14
|
0
|
14
|
1017-1302 (-285)
|
14
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