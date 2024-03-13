"Нефтчи" и "Гянджа" открывают XVI тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига возобновляется матчами XV тура.

Как сообщает İdman.biz, в чемпионате был месячный перерыв, связанный с матчами сборной, а также встречами на Кубок страны.

Откроют тур «Нефтчи» и «Гянджа», которые сыграют в единственной встрече дня. «Нефтчи» идет на четвертом месте, тогда как соперник пока не может поймать свою игру и обосновался на предпоследней позиции.

XV тур АБЛ

13 марта

19:30 Нефтчи – Гянджа

Спорткомплекс «Серхедчи»

Хазри 14 12 2 1257-1144 (+113) 26 Сабах 14 11 3 1369-1184 (+185) 25 НТД-Индиго 14 10 4 1303-1131 (+172) 24 Нефтчи 14 10 4 1205-1124 (+81) 24 Хырдалан 14 9 5 1276-1230 (+46) 23 Серхедчи 14 6 8 1207-1240 (-33) 20 Джалилабад 14 5 9 1217-1273 (-56) 19 Сумгайыт 14 4 10 1185-1309 (-115) 18 Гянджа 14 3 11 1196-1211 (-108) 17 Шеки 14 0 14 1017-1302 (-285) 14

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