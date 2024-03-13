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"Нефтчи" и "Гянджа" открывают XVI тур АБЛ

Баскетбол
Новости
13 Марта 2024 09:19
"Нефтчи" и "Гянджа" открывают XVI тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига возобновляется матчами XV тура.

Как сообщает İdman.biz, в чемпионате был месячный перерыв, связанный с матчами сборной, а также встречами на Кубок страны.

Откроют тур «Нефтчи» и «Гянджа», которые сыграют в единственной встрече дня. «Нефтчи» идет на четвертом месте, тогда как соперник пока не может поймать свою игру и обосновался на предпоследней позиции.

XV тур АБЛ
13 марта
19:30 Нефтчи – Гянджа
Спорткомплекс «Серхедчи»

Хазри

14

12

2

1257-1144 (+113)

26

Сабах

14

11

3

1369-1184 (+185)

25

НТД-Индиго

14

10

4

1303-1131 (+172)

24

Нефтчи

14

10

4

1205-1124 (+81)

24

Хырдалан

14

9

5

1276-1230 (+46)

23

Серхедчи

14

6

8

1207-1240 (-33)

20

Джалилабад

14

5

9

1217-1273 (-56)

19

Сумгайыт

14

4

10

1185-1309 (-115)

18

Гянджа

14

3

11

1196-1211 (-108)

17

Шеки

14

0

14

1017-1302 (-285)

14

İdman.biz

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