Завершается перерыв в чемпионате Азербайджана

Завершается месячная пауза в Азербайджанской баскетбольной лиге.
İdman.biz сообщает, что игры 15-го тура стартуют 13 марта.
В стартовом матче тура «Нефтчи» встретится с «Гянджой».
Отметим, что перерыв был из-за матчей сборной на ЧМ-2027 и матчей Кубка Азербайджана.
XV тур
13 марта
«Нефтчи» – «Гянджа»
Спортивный центр "Серхедчи"
15 марта
«Хырдалан» – «Хазри»
Спортивный центр "Серхедчи"
НТД-Индиго – «Серхедчи»
Хачмазский олимпийский спортивный комплекс
16 марта
«Джалилабад» – «Сабах»
Джалилабадский олимпийский спортивный комплекс
17 марта
«Шеки» – «Сумгаит»
Шекинский олимпийский спортивный комплекс
İdman.biz