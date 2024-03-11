Завершается перерыв в чемпионате Азербайджана

Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...

Уточнена ситуация с Яссином Бензия, Леандро Андраде и Олавио Жуниньо, которых вынужденно заменили в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы