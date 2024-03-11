11 Марта 2024
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Завершается перерыв в чемпионате Азербайджана

Баскетбол
Новости
11 Марта 2024 11:01
Завершается перерыв в чемпионате Азербайджана

Завершается месячная пауза в Азербайджанской баскетбольной лиге.

İdman.biz сообщает, что игры 15-го тура стартуют 13 марта.

В стартовом матче тура «Нефтчи» встретится с «Гянджой».

Отметим, что перерыв был из-за матчей сборной на ЧМ-2027 и матчей Кубка Азербайджана.

XV тур
13 марта
«Нефтчи» – «Гянджа»
Спортивный центр "Серхедчи"

15 марта
«Хырдалан» – «Хазри»
Спортивный центр "Серхедчи"

НТД-Индиго – «Серхедчи»
Хачмазский олимпийский спортивный комплекс

16 марта
«Джалилабад» – «Сабах»
Джалилабадский олимпийский спортивный комплекс

17 марта
«Шеки» – «Сумгаит»
Шекинский олимпийский спортивный комплекс

İdman.biz

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