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"Мы хорошо подготовились к сложному матчу"

Баскетбол
Новости
10 Марта 2024 16:05
"Мы хорошо подготовились к сложному матчу"

"У «Сабаха» очень ценные местные и иностранные игроки".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Серхедчи" Эврен Алкая.

Специалист, чья команда победила «Сабах» в IV туре Кубка Азербайджана по баскетболу со счетом 87:82, рассказал, что к этому матчу они готовились без отдыха 4-5 дней:

«Мы хорошо подготовились к сложному матчу. Проработали все детали с четырьмя членами команды. В матче с «Сабахом» хорошо сыграли в защите. Надеюсь, продолжим в том же духе. Мы очень рады, что победили команду с таким ценным главным тренером и ценными игроками, как «Сабах». Желаю им успехов в других матчах».

Отметим, что после этой победы «Серхедчи» набрал 7 очков и стал лидером группы B. «Сабах» идет третьим с 5 баллами.

İdman.biz

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