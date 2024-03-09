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"Мы не собираемся останавливаться"

Баскетбол
Новости
9 Марта 2024 20:41
"Мы не собираемся останавливаться"

«Мы очень хорошо играли в атаке. Но мне хотелось увидеть более надежную игру в защите».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Тахир Бахшиев, главный тренер команды НТД-Индиго, победившей в Кубке Азербайджана.

Молодой специалист прокомментировал победу со счетом 98:75 в матче с «Гянджой»: «Мы допустили 17 ошибок, больше, чем соперник. В целом игрой я доволен. Мы уже обеспечили выход в полуфинал. Но у нас нет намерения остановиться. Мы хотим выиграть кубок. Если сравнивать чемпионат и кубок, думаю, мы сможем бороться за победу в обоих турнирах. Следующая игра будет против "Серхедчи" в лиге. У них команда сильно изменилась. Пришел сильный тренер. Но мы никогда не составляем планов, исходя из того, кто является соперником. После трех побед в кубке мы выйдем на игру с хорошим настроением".

Отметим, что клуб вышел в плей-офф, выиграв все 3 игры в кубке.

İdman.biz

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