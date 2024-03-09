«НТД-Индиго» обыграл «Гянджу»

Сегодня в Кубке Азербайджана по баскетболу проходят матчи четвертого тура в группе В.

Как сообщает İdman.biz, в первой встрече дня сыграли «Гянджа» и «НТД-Индиго». Встреча завершилась в пользу подопечных Таира Бахшиева, выигравших со счетом 98:75 (26:16, 26:20, 22:18, 24:21).

Затем на площадку спорткомплекса «Серхедчи» выйдут «Сабах» и «Серхедчи».

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10:35

Сегодня в Кубке Азербайджана по баскетболу состоятся матчи четвертого тура в группе В.

Как сообщает İdman.biz, в первой встрече дня сыграют "Гянджа" и "НТД-Индиго". Затем на площадку спорткомплекса "Серхедчи" выйдут "Сабах" и "Серхедчи".

После трех туров лидирует в группе "Серхедчи", набравший 5 очков. Но "НТД-Индиго" и "Сабах" отстают на очко, имея на матч меньше.

Кубок Азербайджана

4-й тур в группе В

16:30 Гянджа - НТД-Индиго

19:30 Сабах - Серхедчи

İdman.biz