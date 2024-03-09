«Поскольку в кубковых матчах мы играем с тремя местными баскетболистами, наши возможности ротации ограничены».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хырдалан" Угур Оздемир.

Специалист прокомментировал матч, в котором его команда проиграла «Хазри» со счетом 64:75 в IV туре Кубка Азербайджана. Он сказал, что усталость его команды в последнем периоде сыграла решающую роль:

«Именно в этом периоде у нас возникла проблема. Кроме того, до последнего периода игра была на равном уровне, мы показывали отличный баскетбол. Однако в последнем периоде мы потеряли концентрацию в игре, и на результат повлияли разные моменты. Мы переживали эти разные моменты на протяжении двух игр. Считаем кубковую эстафету для нас законченной. Постараемся сосредоточиться на играх чемпионата».

Отметим, что «Хырдалан» занимает четвертое место среди 5 команд группы А с 4 очками после 3 игр.

İdman.biz