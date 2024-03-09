9 Марта 2024
RU

"Считаем кубковую эстафету для нас законченной"

Баскетбол
Новости
9 Марта 2024 09:58
"Считаем кубковую эстафету для нас законченной"

«Поскольку в кубковых матчах мы играем с тремя местными баскетболистами, наши возможности ротации ограничены».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хырдалан" Угур Оздемир.

Специалист прокомментировал матч, в котором его команда проиграла «Хазри» со счетом 64:75 в IV туре Кубка Азербайджана. Он сказал, что усталость его команды в последнем периоде сыграла решающую роль:

«Именно в этом периоде у нас возникла проблема. Кроме того, до последнего периода игра была на равном уровне, мы показывали отличный баскетбол. Однако в последнем периоде мы потеряли концентрацию в игре, и на результат повлияли разные моменты. Мы переживали эти разные моменты на протяжении двух игр. Считаем кубковую эстафету для нас законченной. Постараемся сосредоточиться на играх чемпионата».

Отметим, что «Хырдалан» занимает четвертое место среди 5 команд группы А с 4 очками после 3 игр.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

«НТД-Индиго» обыграл «Гянджу»
18:44
Баскетбол

«НТД-Индиго» обыграл «Гянджу»

Сегодня в Кубке Азербайджана по баскетболу состоятся матчи четвертого тура в группе В
"Все это не случайно"
10:55
Баскетбол

"Все это не случайно"

"Мы можем выйти в финал и выиграть кубок"
Главный тренер "Нефтчи" остался недоволен стартом
8 Марта 22:35
Баскетбол

Главный тренер "Нефтчи" остался недоволен стартом

"Мы очень плохо начали игру в защите"
"Нефтчи" и "Хазри" сделали еще один шаг в полуфинал - ФОТО
8 Марта 21:34
Баскетбол

"Нефтчи" и "Хазри" сделали еще один шаг в полуфинал - ФОТО

Сегодня в спорткомплексе «Серхедчи» прошли матчи четвертого тура Кубка Азербайджана в группе А
"Не хочу много говорить о судьях"
8 Марта 21:29
Баскетбол

"Не хочу много говорить о судьях"

"Из-за травм и потерь мы уже знали, что не претендуем на национальный кубок"
Беспокойство Куртинайтиса
6 Марта 22:43
Баскетбол

Беспокойство Куртинайтиса

"Несмотря на то, что это был трудный матч, мы контролировали игру"

Самое читаемое

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ
8 Марта 16:45
Тяжелая атлетика

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым