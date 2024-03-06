Беспокойство Куртинайтиса

«Несмотря на то, что это был трудный матч, мы контролировали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Римас Куртинайтис, главный тренер команды "Сабах", победившей в Кубке Азербайджана.

Литовский специалист прокомментировал второй матч, сыгранный в турнире. Куртинайтис остался недоволен потерей большого количества мячей в игре, в которой они обыграли «Гянджу» со счетом 89:77:

"Были моменты, когда я был доволен и недоволен. Я рад, что мы выиграли. Разница в очках не важна. Меня беспокоит, что у нас слишком много потерь мяча. Несмотря на то, что трёхочковые броски у нас не получались, как нам хотелось, мы хорошо действовали под корзиной. Будем лучше готовиться к следующей игре".

Отметим, что «Сабах» выиграл оба матча в Кубке Азербайджана.

İdman.biz