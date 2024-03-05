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"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть"

Баскетбол
Новости
5 Марта 2024 22:46
"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть"

«Поздравляю соперника, они хорошо боролись. Особенно могу отметить последний круг».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Угур Оздемир, главный тренер "Хырдалана", проигравшего "Нефтчи" в Кубке Азербайджана по баскетболу со счетом 68:80.

Турецкий специалист прокомментировал игру против сильного соперника:

«Мне не удалось получить поддержку местных игроков в моей команде, как в «Нефтчи». Мы хорошо начали встречу, наша результативность была высокой. Но позже наша игра начала хромать. Это связано с фактором трех местных игроков согласно регламенту кубка. В целом мы боролись хорошо. Нам даже удалось несколько раз отыграться, когда мы отставали в счете. В последние 2 минуты матча команда смогла дать ту реакцию, которую я хотел, но были и разные моменты. Мы не смогли изменить результат и проиграли. Впереди нас ждет встреча с «Хазри». Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть матч».

Следует отметить, что «Хырдалан» выиграл одну из двух игр, сыгранных в рамках национального кубка, и проиграл другую.

İdman.biz

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