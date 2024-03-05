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"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО

Баскетбол
Новости
5 Марта 2024 21:48
"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи».

«Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).

В другом матче «Нефтчи» обыграл «Хырдалан» - 80:68 (13:22, 21:9, 24:18, 22:19).

«Нефтчи» набрал 4 очка и сравнялся в таблице с «Хазри». Столько же очков у «Джалилабада», который провел на матч больше.

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18:35

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).

В другом матче «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».

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09:59

Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура состоятся в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» примет «Джалилабад», а «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».

После двух туров лидерство в группе захватил «Хазри», имеющий стопроцентный показатель.

Кубок Азербайджана
Группа А
16:30 Сумгаит – Джалилабад
19:30 Нефтчи - Хырдалан

Хазри

2

2

0

191-150 (+41)

4

Хырдалан

1

1

0

108-84 (+24)

2

Нефтчи

1

1

0

87-76 (+11)

2

Сумгаит

2

0

2

157-192 (-35)

2

Джалилабад

2

0

2

153-194 (-41)

2

İdman.biz

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