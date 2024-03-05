"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи».
«Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).
В другом матче «Нефтчи» обыграл «Хырдалан» - 80:68 (13:22, 21:9, 24:18, 22:19).
«Нефтчи» набрал 4 очка и сравнялся в таблице с «Хазри». Столько же очков у «Джалилабада», который провел на матч больше.
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18:35
Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).
В другом матче «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».
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09:59
Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как сообщает İdman.biz, встречи III тура состоятся в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» примет «Джалилабад», а «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».
После двух туров лидерство в группе захватил «Хазри», имеющий стопроцентный показатель.
Кубок Азербайджана
Группа А
16:30 Сумгаит – Джалилабад
19:30 Нефтчи - Хырдалан
|
Хазри
|
2
|
2
|
0
|
191-150 (+41)
|
4
|
Хырдалан
|
1
|
1
|
0
|
108-84 (+24)
|
2
|
Нефтчи
|
1
|
1
|
0
|
87-76 (+11)
|
2
|
Сумгаит
|
2
|
0
|
2
|
157-192 (-35)
|
2
|
Джалилабад
|
2
|
0
|
2
|
153-194 (-41)
|
2
İdman.biz