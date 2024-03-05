"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи».

«Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).

В другом матче «Нефтчи» обыграл «Хырдалан» - 80:68 (13:22, 21:9, 24:18, 22:19).

«Нефтчи» набрал 4 очка и сравнялся в таблице с «Хазри». Столько же очков у «Джалилабада», который провел на матч больше.

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18:35

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура играются в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» уступил «Джалилабаду» со счетом 76:90 (13:19, 24:24, 23:29, 16:18).

В другом матче «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».

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09:59

Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи III тура состоятся в группе А. В спорткомплексе «Серхедчи» «Сумгаит» примет «Джалилабад», а «Нефтчи» сыграет с «Хырдаланом».

После двух туров лидерство в группе захватил «Хазри», имеющий стопроцентный показатель.

Кубок Азербайджана

Группа А

16:30 Сумгаит – Джалилабад

19:30 Нефтчи - Хырдалан

Хазри 2 2 0 191-150 (+41) 4 Хырдалан 1 1 0 108-84 (+24) 2 Нефтчи 1 1 0 87-76 (+11) 2 Сумгаит 2 0 2 157-192 (-35) 2 Джалилабад 2 0 2 153-194 (-41) 2

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