"Гянджа" принимает "Хазри", "Хырдалан" против "Сумгаита"

Сегодня состоятся еще два матча XI тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Гяндже, где одноименный клуб будет принимать «Хазри». Дебютант идет третьим и имеет шанс как минимум продолжить плотную борьбу с лидерами чемпионата. Тогда как для «Гянджи» сезон пока не складывается - в активе всего одна победа.
Вечером состоится матч в Баку. В спорткомплексе «Серхедчи» «Хырдалан» будет принимать «Сумгаит». У номинальных хозяев паркета равенство в графе поражений и побед – по пять. Тогда как новичка чемпионата дело со статистикой обстоят хуже - три выигрыша с начала сезона.
Отметим, что XI тур начался 17 января, когда были сыграны две встречи. «Серхедчи» обыграл «Шеки» (112:82), а «Нефтчи» одолел «Джалилабад» - 72:63.
XI тур АБЛ
19 января
14:00 Гянджа – Хазри
Олимпийский комплекс Гянджи
19:30 Хырдалан – Сумгаит
Спорткомплекс «Серхедчи»
|
Сабах
|
10
|
9
|
1
|
1000:826 (+174)
|
19
|
НТД-Индиго
|
10
|
9
|
1
|
965:795 (+170)
|
19
|
Хазри
|
10
|
8
|
2
|
878:804 (+74)
|
18
|
Нефтчи
|
11
|
7
|
4
|
919:876 (+43)
|
18
|
Хырдалан
|
10
|
5
|
5
|
892:988 (+22)
|
15
|
Джалилабад
|
11
|
4
|
7
|
947:978 (-31)
|
15
|
Серхедчи
|
11
|
4
|
7
|
966:1009 (-43)
|
15
|
Сумгаит
|
10
|
3
|
7
|
827:897 (-70)
|
13
|
Гянджа
|
10
|
3
|
7
|
868:942 (-74)
|
13
|
Шеки
|
11
|
0
|
11
|
781:1046 (-265)
|
10
Ниджат Закиев
İdman.biz