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"Гянджа" принимает "Хазри", "Хырдалан" против "Сумгаита"

Баскетбол
Новости
19 Января 2024 09:06
"Гянджа" принимает "Хазри", "Хырдалан" против "Сумгаита"

Сегодня состоятся еще два матча XI тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Гяндже, где одноименный клуб будет принимать «Хазри». Дебютант идет третьим и имеет шанс как минимум продолжить плотную борьбу с лидерами чемпионата. Тогда как для «Гянджи» сезон пока не складывается - в активе всего одна победа.

Вечером состоится матч в Баку. В спорткомплексе «Серхедчи» «Хырдалан» будет принимать «Сумгаит». У номинальных хозяев паркета равенство в графе поражений и побед – по пять. Тогда как новичка чемпионата дело со статистикой обстоят хуже - три выигрыша с начала сезона.

Отметим, что XI тур начался 17 января, когда были сыграны две встречи. «Серхедчи» обыграл «Шеки» (112:82), а «Нефтчи» одолел «Джалилабад» - 72:63.

XI тур АБЛ
19 января
14:00 Гянджа – Хазри
Олимпийский комплекс Гянджи

19:30 Хырдалан – Сумгаит
Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах

10

9

1

1000:826 (+174)

19

НТД-Индиго

10

9

1

965:795 (+170)

19

Хазри

10

8

2

878:804 (+74)

18

Нефтчи

11

7

4

919:876 (+43)

18

Хырдалан

10

5

5

892:988 (+22)

15

Джалилабад

11

4

7

947:978 (-31)

15

Серхедчи

11

4

7

966:1009 (-43)

15

Сумгаит

10

3

7

827:897 (-70)

13

Гянджа

10

3

7

868:942 (-74)

13

Шеки

11

0

11

781:1046 (-265)

10

Ниджат Закиев

İdman.biz

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