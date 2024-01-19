"Гянджа" принимает "Хазри", "Хырдалан" против "Сумгаита"

Сегодня состоятся еще два матча XI тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Гяндже, где одноименный клуб будет принимать «Хазри». Дебютант идет третьим и имеет шанс как минимум продолжить плотную борьбу с лидерами чемпионата. Тогда как для «Гянджи» сезон пока не складывается - в активе всего одна победа.

Вечером состоится матч в Баку. В спорткомплексе «Серхедчи» «Хырдалан» будет принимать «Сумгаит». У номинальных хозяев паркета равенство в графе поражений и побед – по пять. Тогда как новичка чемпионата дело со статистикой обстоят хуже - три выигрыша с начала сезона.

Отметим, что XI тур начался 17 января, когда были сыграны две встречи. «Серхедчи» обыграл «Шеки» (112:82), а «Нефтчи» одолел «Джалилабад» - 72:63.

XI тур АБЛ

19 января

14:00 Гянджа – Хазри

Олимпийский комплекс Гянджи

19:30 Хырдалан – Сумгаит

Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах 10 9 1 1000:826 (+174) 19 НТД-Индиго 10 9 1 965:795 (+170) 19 Хазри 10 8 2 878:804 (+74) 18 Нефтчи 11 7 4 919:876 (+43) 18 Хырдалан 10 5 5 892:988 (+22) 15 Джалилабад 11 4 7 947:978 (-31) 15 Серхедчи 11 4 7 966:1009 (-43) 15 Сумгаит 10 3 7 827:897 (-70) 13 Гянджа 10 3 7 868:942 (-74) 13 Шеки 11 0 11 781:1046 (-265) 10

Ниджат Закиев

İdman.biz