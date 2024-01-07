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Главный тренер сборной определился с национализированным игроком

Баскетбол
Интервью
7 Января 2024 13:22
Главный тренер сборной определился с национализированным игроком

"Улашу Джан Тургуту всего 20 лет. Потенциал великолепен. Может помочь национальной команде».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев.

Улаш Джан Тургут, который играл в сборной Азербайджана U-20, вчера в интервью нашему сайту сказал, что выберет ту страну, которая быстрее сделает ему предложение о продолжении карьеры.

Бахшиев оценил возможность баскетболиста сыграть за нашу команду. По его словам, Турция не сделает предложение Тургуту и он останется в сборной Азербайджана: «Не думаю, что Турция сделает ему предложение. В их состав очень трудно попасть. Потому что Турция также сформировала сильную команду. По этой причине Улаш останется в нашей национальной команде».

Подчеркнув, что он хорошо знает Улаша, Бахшиев сказал, что пригласит его в основную сборную: «В последний раз он играл в составе национальной сборной 2 года назад в дивизионе C чемпионата Европы. Тогда я познакомился с ним еще больше. У этого баскетболиста есть большой потенциал. Считаю, что он подходит для сборной. 12 февраля приглашу Тургута на сборы в Турции».

Отметим, что Улаш Джан Тургут играл в Турции за "Сакарью", "Университет Эге" и "Дарушшафака Ласса".

Эмин Ага

İdman.biz

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