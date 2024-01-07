Сборная Азербайджана проведет сборы в Турции

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 12 февраля отправится на сборы в Турцию.

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер сборной Тахир Бахшиев.

Ожидается, что в тренировках, которые пройдут в Стамбуле до 21 февраля, примут участие 16 баскетболистов. В ходе подготовки запланированы 2 товарищеских матча.

Отметим, что сборы являются подготовкой к предварительному отборочному раунду чемпионата мира 2027 года, в рамках которого в Катаре состоится 22 февраля встреча против Швейцарии и 25 февраля - против Косово.

Эмин Ага

İdman.biz