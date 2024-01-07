7 Января 2024
RU

Сборная Азербайджана проведет сборы в Турции

Баскетбол
Новости
7 Января 2024 10:44
Сборная Азербайджана проведет сборы в Турции

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 12 февраля отправится на сборы в Турцию.

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер сборной Тахир Бахшиев.

Ожидается, что в тренировках, которые пройдут в Стамбуле до 21 февраля, примут участие 16 баскетболистов. В ходе подготовки запланированы 2 товарищеских матча.

Отметим, что сборы являются подготовкой к предварительному отборочному раунду чемпионата мира 2027 года, в рамках которого в Катаре состоится 22 февраля встреча против Швейцарии и 25 февраля - против Косово.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Улаш Джан Тургут перед нелегким выбором
6 Января 16:43
Баскетбол

Улаш Джан Тургут перед нелегким выбором

«У меня появился шанс сыграть в чемпионате Азербайджана, и я не хотел его упустить»

"Нефтчи" подписал игрока сборной
6 Января 12:38
Баскетбол

"Нефтчи" подписал игрока сборной

С национализированным игроком подписан контракт до конца сезона
Сборная Азербайджана отправится в Гонконг
5 Января 15:33
Баскетбол

Сборная Азербайджана отправится в Гонконг

Определены соперницы женской сборной Азербайджана на олимпийском отборочном турнире по баскетболу 3х3
Эврен Алкая разделит свой день в Азербайджане на 2 части: сначала клуб, затем сборная - ИНТЕРВЬЮ
5 Января 13:20
Баскетбол

Эврен Алкая разделит свой день в Азербайджане на 2 части: сначала клуб, затем сборная - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с новым главным тренером "Серхедчи" Эвреном Алкая
"Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда"
4 Января 15:20
Баскетбол

"Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда"

Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда»
Азербайджанский клуб избавился от серба и доверилcя главному тренеру сборной
4 Января 11:55
Баскетбол

Азербайджанский клуб избавился от серба и доверилcя главному тренеру сборной

В баскетбольном клубе "Серхедчи" произошла смена главного тренера

Самое читаемое

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 17:45
Борьба

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

"Все станет ясно на турнире в Хорватии через 12 дней"
Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 18:43
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза"

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО
4 Января 21:39
Другие

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО

Борьба, сила или ударная техника - за счет чего Рахмонов может победить Эдвардса?
"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года
4 Января 23:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

«Карабах» осуществил первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно