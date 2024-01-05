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Сборная Азербайджана отправится в Гонконг

Баскетбол
Новости
5 Января 2024 15:33
Сборная Азербайджана отправится в Гонконг

Определены соперницы женской сборной Азербайджана на олимпийском отборочном турнире по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, наша команда проверит свои силы в первом отборочном турнире, который пройдет в Гонконге.

За единственную квалификацию наша сборная поборется с Гонконгом, Венгрией, Нидерландами, Польшей, Египтом, Монголией и Чили. Остальные 8 команд попробуют свои силы во 2-м отборочном турнире. В Японии хозяева будут бороться с Кенией, Бразилией, Австралией, Нидерландами, Германией, Канадой и Австрией.

Отметим, что сборная Азербайджана квалифицировалась на олимпийский квалификационный турнир благодаря рейтинговым очкам, набранным в прошлогодней мировой серии.

İdman.biz

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