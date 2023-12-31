"Даже Стиви Уандер мог это увидеть". Леброн Джеймс - о спорном судейском решении - ВИДЕО

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на спорное судейское решение. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", баскетболист считает, что забил трёхочковый бросок вместо двухочкового, который засчитали судьи.

«Очевидно, что это был трёхочковый. Моя нога оказалась за линией. Вы могли видеть пространство между моей ногой и трёхочковой линией… даже Стиви Уандер мог это увидеть», – сказал Леброн Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.

39-летний Джеймс набрал 26 очков в матче, а самым результативным игроком встречи стал напарник по команде Энтони Дэвис, который отметился 33 очками.

НБА - регулярный чемпионат

31 декабря 2023, воскресенье

Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) - Лос-Анджелес Лейкерс - 108:106

Лос-Анджелес

Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рид - 21, Конли - 15, Гобер - 13, Таунс - 9, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 6, Андерсон - 4, Браун - 3, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон

Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 26, Принс - 9, Ривз - 9, Вандербилт - 8, Вуд - 7, Расселл - 5, Хатимура - 5, Реддиш - 4, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс

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