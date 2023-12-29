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Тахир Бахшиев: "В новом году будем бороться за чемпионство"

Баскетбол
Интервью
29 Декабря 2023 12:12
Тахир Бахшиев: "В новом году будем бороться за чемпионство"

«В 2023 году в азербайджанском баскетболе были большие достижения».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана и NTD-INDIGO, состоящей из мужских баскетболистов, Тахир Бахшиев.

Оценивая 2023 год, эксперт отметил, что он войдет в историю как успешный: «Нефтчи» стал вторым в Европе, а победы наших девушек и юношей до 16 лет порадовали всех нас. Для баскетболистов «Сабаха» было большой гордостью пройти этап в еврокубках. В целом за год были большие достижения в области спорта. В дзюдо, борьбе, гимнастике и остальных видах наша молодежь добилась высоких результатов. Конечно, все это вызывает у человека лишь чувство гордости. Однако историческим событием этого года стало проведение игры «Карабах» - МОИК в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди. Мы ждали этих моментов много лет. Внимание и забота, которые господин Президент Ильхам Алиев всегда проявляет к спорту и нашим спортсменам, ощущаются во всех сферах. Хотя я не мог смотреть игру прямо со стадиона, смотрел все через Интернет и был очень рад».

Говоря о своих планах на Новый год, опытный специалист рассказал, что в феврале сборной предстоят встречи со Швейцарией и Косово: "Поэтому мы начали строить планы вместе с тренерским штабом. Собираем информацию о наших конкурентах и ​​анализируем ее. Хотим добиться высоких результатов на этих соревнованиях, которые состоятся в начале года».

Бахшиев выразил уверенность, что клуб НТД-Индиго скажет свое слово в чемпионате Азербайджана: "Продолжим нашу работу с 5 января. Первый круг закончили на втором месте. Игры Кубка Азербайджана стартуют в марте. Думаю, второй круг чемпионата будет сложным. Ряд клубов постараются усилить свои команды за счет легионеров. Однако мы готовимся к достижению нашей цели и полны решимости выиграть чемпионат».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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