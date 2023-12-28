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Президента побежденного "Сабахом" клуба арестовали

Баскетбол
Новости
28 Декабря 2023 15:46
Президента побежденного "Сабахом" клуба арестовали

Президент баскетбольного клуба Черногории «Морнар» Джордже Павичевич был арестован.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому является контрабанда табачных изделий.

Сообщалось, что по решению Специальной государственной прокуратуры сотрудники Отдела специальной полиции арестовали Павичевича и еще троих человек.

В настоящее время «Морнар» тренирует брат Павичевича Михайло.

Отметим, что представитель Черногории в этом сезоне был соперником бакинского клуба «Сабах» в Лиге Европы ФИБА. Чемпион Азербайджана проиграл на выезде 75:80, но дома победил со счетом 81:74.

Эмин Ага

İdman.biz

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