Амбициозное заявление турецкого тренера о чемпионате Азербайджана: "Я должен убедить в этом руководителей" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера баскетбольного клуба «Хазри» Мурата Дикмена сайту İdman.biz

- Круг в Азербайджанской баскетбольной лиге завершился. Как вы оцениваете состоявшиеся 9 туров для «Хазри»?

- Не думаю, что в первом круге мы показали ту игру, которую хотели. Мы провели различные по результату матчи и заняли третье место. Могло быть и лучше. Думаю, во втором круге мы сыграем лучше.

- Многие тренеры жаловались на судей. Вас также они не устраивают. Почему вы иногда злитесь на них?

- Моя критика судей не связана с их решениями. Конечно, это момент, связанный с их подготовкой. Больше всего я критикую то, что их решения зачастую серьезно влияют на судьбу матча. Приняв решение, они не проверяют его. В матче с «Сабахом» я серьезно расстроился из-за этого. Потому что один и тот же судья принял одно и то же решение в трех разных поединках. Так как это случилось несколько раз, я вышел из себя. Неправильно принимать решение, не просмотрев видеоповтор. К сожалению, они часто этим не пользуются. Самой большой проблемой является отсутствие необходимой подготовки и связи между ними. Они не говорят об этом и не принимают решения.

- Вы всегда амбициозно говорите, что станете чемпионом. Вы все еще так думаете после выступления в первом круге?

- Если у команды и главного тренера нет цели, они в любом случае не смогут добиться успеха. Потому что все работают ради этой цели. Я говорил, что мы будем чемпионами с первого дня приезда. Мне нужно убедить в этом команду и руководителей. Это амбициозное заявление. Я дал это обещание, потому что за чемпионство борются 2-3 команды. Я знаю, на что способен. Верю, что сделаю то же самое здесь. Когда я пришел в «Хазри», то не делал выбор относительно местных игроков. Я больше сосредоточился на трансферах легионеров. Если бы сделал это, мы были бы более амбициозными. Благодаря нескольким трансферам мы станем сильнее.

- Кто ваши основные конкуренты на пути к чемпионству?

- «Сабах», НТД-Индиго и «Нефтчи». Думаю, 4 команды сильны, и мы - одна из них. Но особенно опасен «Джалилабад» дома. После недавних трансферов и победы над «Нефтчи», «Хырдалан» также показал свою силу. «Гянджа» хорошо проводит домашние поединки, и ее ни в коем случае нельзя считать слабой. Я рассматриваю эти клубы как основных кандидатов на плей-офф.

- Будете ли болеть за победу в Кубке Азербайджана?

- Поскольку в кубке есть лимит, когда должны играть 3 местных игрока и 2 легионера, каждый клуб может обыграть друг друга. Необходимо занять одно из первых двух мест в группе. Наша главная борьба будет против «Хырдалана» и «Нефтчи». Конечно, мы также хотим выиграть Кубок Азербайджана.

- Ожидается ли новый трансфер после перерыва?

- Есть система, по которой я играю уже много лет. Я хочу применить это и здесь. Но это требует времени. Вот почему нам нужно строить нашу систему, а не думать о сильных и слабых сторонах, и нам нужно привить это болельщикам. Если я смогу это сделать, мы будем играть лучше. Будет еще лучше, если мы усилимся местным баскетболистом. Для развития отечественных баскетболистов необходимо устранить проблему тренировок.

- Мы говорили о местных игроках. Довольны ли вы уровнем азербайджанских баскетболистов?

- Азербайджанские баскетболисты, выступающие в лиге, очень ценны. Есть ветераны и молодые люди, прожившие жизнь легионера. Они тоже работают. В будущем они будут лучше. Азербайджанский баскетбол развивается. Федерация работает. Она поддерживает клубы. Окружение тоже важно. Есть проблема с залом. 2-3 часа тренировок в день для 1 команды - это слишком мало. Таким образом, хороший баскетболист не может вырасти. Условия должны улучшиться. Я считаю это самым большим недостатком. Азербайджанским баскетболистам следует увеличить индивидуальные тренировки, чтобы развиваться. Из-за проблемы с залом у нас меньше времени. Они не могут тренироваться индивидуально.

Эмин Ага

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