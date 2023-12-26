Календарь второго круга чемпионата Азербайджана

Определен график игр второго круга Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, после перерыва первый матч Х тура состоится 10 января следующего года.
Круг завершится 18 апреля.
Азербайджанская баскетбольная лига
Х тур
10 января
19:30. «Хазри» - «Нефтчи».
12 января
17:00. «Сумгаит» - НТД-Индиго
13 января
14:00. «Джалилабад» - «Серхедчи».
14 января
12:00 «Шеки» - «Хырдалан»
17:00. «Сабах» - «Гянджа».
XI тур
17 января
19:30. «Нефтчи» - «Джалилабад».
19 января
16:00. «Серхедчи» - «Шеки»
19:30. «Хырдалан» - «Сумгаит»
20 января
14:00. «Гянджа» - «Хазри»
21 января
14:00. НТД-Индиго - «Сабах»
XII тур
24 января
16:00. «Хазри» - «Джалилабад»
19:30. «Сабах» - «Хырдалан»
26 января
16:00. «Сумгаит» - «Серхедчи»
27 января
14:00 «Гянджа» - НТД-Индиго
28 января
12:00 «Шеки» – «Нефтчи»
XIII тур
31 января
19:30. «Хырдалан» - «Гянджа»
2 февраля
16:00. «Серхедчи» - «Сабах».
19:30. «Нефтчи» - «Сумгаит»
3 февраля
14:00. «Джалилабад» – «Шеки»
4 февраля
14:00. НТД-Индиго - «Каспий»
XIV тур
7 февраля
16.00. «Хазри» - «Шеки»
19:30. «Сабах» - «Нефтчи».
9 февраля
16:00. «Сумгаит» - «Джалилабад»
10 февраля
14:00. «Гянджа» - «Серхедчи»
11 февраля
14:00. НТД-Индиго - «Хырдалан»
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