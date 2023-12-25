Ударный первый круг АБЛ. Интрига закручивается

Первый круг азербайджанской баскетбольной лиги остался позади. На вершине расположились «Сабах» и «НТД-Индиго», а замыкает первую тройку «Хазри». Девять туров подарили увлекательную борьбу, а сценарии матчей оказались самыми разными. И уже можно говорить о том, что сезон оправдывает надежды болельщиков.

Как сообщает İdman.biz, после шести туров турнирную гонку возглавляли сразу четыре команды, однако к концу года остались, что называется, самые стойкие. Уверенную игру демонстрирует бронзовый призер лиги «НТД-Индиго». С результативностью у представителей Хачмаза все в порядке, в большинстве матчей они преодолели отметку +90. Гриффин Раме лидирует по количеству ассистов в чемпионата с показателем 93, а Джаред Смолл в семерке лучших по результативности (168). Словом, с игровой аритмией у подопечных Таира Бахшиева все в порядке, а год они завершили в Шеки, где добрались до планки в 120 набранных очков за матч в игре с пока худшей командой лиги. Но все относительно, ведь в составе «Шеки» выступает нападающий Пол Дибал, входящий в тройку лучших снайперов.

В свою очередь, «Сабах» находится там, где положено и быть ему по рангу, возглавляя турнирную гонку. Чемпионы взяли неплохой разгон, ведь ранее они были сосредоточена на выступлении в Кубке Европы. Дебютный еврокубок отнял у клуба много сил, но в то же время, команда набралась опыта выступлений в таком турнире. И с таким багажом она становится еще опаснее в лиге. Это подтверждают и прошедшие встречи, например, в минувшем туре команда Николы Бозиновски одолела «Хазри», выдавший резвый старт – 84:80. После встречи тренер отметил, что результат принесла оборона, за счет которой «Сабах» смог склонить чашу весов в свою пользу в непростой игре. Среди лидеров команды можно отметить Кивона Девенпорта, здорово вписавшегося в состав, хорошо смотрится и Эндер Поладханлы.

Возможно, мало кто ждал резвого старта от «Хазри». Но еще до начала первенства ряд баскетболистов, укрепивших состав дебютанта, отмечали, что тренер Мурад Дикмен основной упор делает на оборону. Но при этом и в атаке клуб действует достаточно результативно, набрав 93 очка в игре против «Гянджи» и 105 в поединке против «Хырдалана». Да и с «Сабахом» выглядел достаточно неплохо, но все решил опыт чемпиона. Семь побед в девяти турах - прекрасный результат для «Хазри», который может войти во вкус.

«Нефтчи» сотворил главную сенсацию первого круга, обыграв «Сабах» (96:93). Победа над чемпионом автоматически возвело коллектив в ранг одного из главных претендентов на место в первой тройке, но в дальнейшем подопечные Анара Сарыева уступили «НТД-Индиго» и «Хырдалану». В данный момент команда находится на четвертом месте и, определенно, еще ничего не потеряно. Но необходимо прибавлять в стабильности после новогодней паузы. Тем более состав позволяет замахнуться на большее, например, Фукуа Нильс является лучшим блокирующим лиги (22).

Остальные участники лиги все еще находятся в поисках своей игры. И некоторые зависимы от своих лидеров. Например, стоило «Хырдалану» потерять из-за травмы Джейлена Хаслема, как команда уступила «Джалилабаду» (90:98), хотя последний тоже далеко не подарок для соперников.

Еще перед началом сезона практически все специалисты сходились во мнении, что нынешний сезон может быть еще интереснее, чем предыдущий. Увеличение количества команд, приглашение качественных легионеров, повышающийся уровень местных игроков, проведение большего количества матчей в регионах - все эти составляющие пошли в плюс очередному первенству, и интрига идет по нарастающей. А второй круг обещает быть еще более интригующим.

Сабах 9 8 1 897:740 (+157) 17 НТД-Индиго 9 8 1 861:700 (+161) 17 Хазри 9 7 2 792:720 (+72) 16 Нефтчи 9 6 3 683:625 (+58) 15 Джалилабад 9 4 5 782:799 (-17) 13 Хырдалан 9 4 5 785:778 (+7) 13 Сумгайыт 9 3 6 812:895 (-83) 12 Гянджа 8 3 5 782:839 (-57) 12 Серхедчи 9 2 7 757:835 (-78) 11 Шеки 9 0 9 607:827 (-220) 9

Заки Фейзуллаев

İdman.biz