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Тахир Бахшиев сформировал состав сборной: "12 игроков будут выбраны из 20 баскетболистов" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
25 Декабря 2023 11:22
Тахир Бахшиев сформировал состав сборной: "12 игроков будут выбраны из 20 баскетболистов" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера мужской сборной Азербайджана по баскетболу и клуба НТД-Индиго Тахира Бахшиева сайту İdman.biz

- Завершился первый круг Азербайджанской баскетбольной лиги. Как вы оцениваете выступление НТД-Индиго, который возглавляете?

- Я остался доволен игрой своей команды. По ходу игр баскетболисты лучше понимали друг друга, ходы, комбинации. Мы выиграли 8 из 9 игр. Наша главная цель - выйти в плей-офф. Второй тур будет еще сложнее. Многие команды усилят свои составы. Поэтому отрыва быть не должно. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы достичь нашей цели.

- Довольны ли вы конкуренцией в чемпионате?

- Конкуренция хорошая. В этом году количество команд увеличилось, и, как следствие, интерес к азербайджанскому баскетболу вырос еще больше. В регионах проводится много игр. Это очень хорошо для развития нашего вида спорта.

- Как бы вы расценили пользу этого соревнования для местных баскетболистов?

– Каждый матч - это большой опыт для наших баскетболистов. По правилам в игре на поле должно быть 2 местных игрока. Поэтому они многому учатся у опытных зарубежных баскетболистов. По сравнению с предыдущими годами, в этом году их уверенность в себе также возросла. Поэтому я считаю, что чемпионат с этой точки зрения очень ценен.

- В какой команде на данный момент сильнейшие местные игроки?

- В каждой команде есть хорошие отечественные баскетболисты. Конечно, молодые игроки также создают конкуренцию опытным. Если так будет продолжаться, через 2-3 года они станут еще сильнее.

- Вы уже сформировали для себя сборную Азербайджана?

- Конечно, уже сложилось общее мнение о том, кому доверять. Еще не определены 12 игроков. Их выберут из 20 баскетболистов. Среди них будут опытные и молодые игроки. Наконец, в феврале мы отправимся в Швейцарию с сильнейшими на предварительный отборочный этап чемпионата мира.

Эмин Ага

İdman.biz

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