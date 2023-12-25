Тахир Бахшиев сформировал состав сборной: "12 игроков будут выбраны из 20 баскетболистов" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера мужской сборной Азербайджана по баскетболу и клуба НТД-Индиго Тахира Бахшиева сайту İdman.biz
- Завершился первый круг Азербайджанской баскетбольной лиги. Как вы оцениваете выступление НТД-Индиго, который возглавляете?
- Я остался доволен игрой своей команды. По ходу игр баскетболисты лучше понимали друг друга, ходы, комбинации. Мы выиграли 8 из 9 игр. Наша главная цель - выйти в плей-офф. Второй тур будет еще сложнее. Многие команды усилят свои составы. Поэтому отрыва быть не должно. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы достичь нашей цели.
- Довольны ли вы конкуренцией в чемпионате?
- Конкуренция хорошая. В этом году количество команд увеличилось, и, как следствие, интерес к азербайджанскому баскетболу вырос еще больше. В регионах проводится много игр. Это очень хорошо для развития нашего вида спорта.
- Как бы вы расценили пользу этого соревнования для местных баскетболистов?
– Каждый матч - это большой опыт для наших баскетболистов. По правилам в игре на поле должно быть 2 местных игрока. Поэтому они многому учатся у опытных зарубежных баскетболистов. По сравнению с предыдущими годами, в этом году их уверенность в себе также возросла. Поэтому я считаю, что чемпионат с этой точки зрения очень ценен.
- В какой команде на данный момент сильнейшие местные игроки?
- В каждой команде есть хорошие отечественные баскетболисты. Конечно, молодые игроки также создают конкуренцию опытным. Если так будет продолжаться, через 2-3 года они станут еще сильнее.
- Вы уже сформировали для себя сборную Азербайджана?
- Конечно, уже сложилось общее мнение о том, кому доверять. Еще не определены 12 игроков. Их выберут из 20 баскетболистов. Среди них будут опытные и молодые игроки. Наконец, в феврале мы отправимся в Швейцарию с сильнейшими на предварительный отборочный этап чемпионата мира.
Эмин Ага
İdman.biz