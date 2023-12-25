Форвард "Хырдалана" стал лучшим снайпером первого круга АБЛ

Нападающий «Хырдалана» Джакори Арчи стал лучшим снайпером первого круга азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, после девяти сыгранных туров он лидирует в двух зачетах: как игрок, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, а также по общему количеству набранных очков. В первом случае показатель Арчи равен 23,0, баллам а во втором – 207 очкам.

В тройке по набранным очкам в среднем за игру также идут Томас Коби из «Джалилабада» (22,9) и форвард «Шеки » Пол Дибал (20,3). А в споре бомбардиров Коби идет вторым по результативности (206), а тройку замыкает Дибал (183).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (22), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (132).

Тогда как игрок «НТД-Индиго» Гриффин Раме лучший по ассистам (93).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz