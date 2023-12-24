Наши сборные завершили стамбульский турнир - 14 игр, 13 побед

Сборные Азербайджана, состоящие из девушек-баскетболисток до 16 и 18 лет, завершили сборы, прошедшие в турецком Стамбуле.

İdman.biz сообщает, что наши команды под руководством Эврена Алкая выиграли 4 из 5 последних контрольных матчей в рамках подготовки.

«Бейкоз КББЛ» U-18 – Азербайджан U-18 – 55:69

«Эюл Беледиеси» U-18 – Азербайджан U-18 – 59:78

«Левенспор» U-15 – Азербайджан U-16 – 50:68

«Эюп Муниципалитети» U-16 – Азербайджан U-16 – 46:71

«Северный Кипр Левент» U-16 – Азербайджан U-16 – 76:51

Отметим, что на стамбульских сборых, стартовавших 9 декабря, наши баскетболистки выиграли 13 из 14 сыгранных ими матчей.

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