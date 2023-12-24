"Мы очень надежно играли в защите"

«Мы играли против очень сильного соперника. «Хырдалан» в последнее время усиливал игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер баскетбольного клуба "Джалилабад" Шахрияр Аскеров, комментируя выигранную ими игру против "Хырдалана" (98:90) в чемпионате Азербайджана.

Опытный специалист рассказал, что возвращение травмированных игроков сыграло свою роль в их победе: «Поражения в последних турах произошли из-за наших потерь. Как команда мы очень надежно играли в обороне. Хоть «Хырдалан» и пытался доставить нам трудные моменты в ходе встречи, мы могли моментально реагировать на атаки. В общем, мы были той стороной, которая диктовала ход матча. Благодарю команду «Хырдалан» за эту замечательную игру. Поздравляю наших болельщиков с этой важной победой. С наступающим праздником».

Отметим, что «Джалилабад» завершил первый тур на 6-м месте с 13 очками.

İdman.biz