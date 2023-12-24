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"НТД-Индиго" гостит в Шеки

Баскетбол
Новости
24 Декабря 2023 09:10
"НТД-Индиго" гостит в Шеки

Сегодня завершается IX тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в последнем матче года встретятся «НТД-Индиго» и «Шеки». Подопечные Таира Бахшиева остаются единственной командой, которые имею шанс уйти на каникулы в ранге одного из лидеров. Для этого им необходимо обыгрывать аутсайдера чемпионата, чтобы догнать на вершине таблицы «Сабах». Задача вполне выполнимая и есть все шансы ее реализовать.

Вместе с тем, «Шеки» может рассчитывать на родные стены Олимпийского комплекса своего района. Пока команда из региона не одержала ни одной победы и наверняка это обстоятельство психологически давит. Поэтому хохяева паркета постараются показать свою лучшую игру.

IX тур АБЛ
12:00 Шеки – НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Шеки

Сабах

9

8

1

897:740 (+157)

17

НТД-Индиго

8

7

1

741:646 (+95)

15

Хазри

9

7

2

792:720 (+72)

16

Нефтчи

9

6

3

683:625 (+58)

15

Хырдалан

9

4

5

785:778 (+7)

13

Джалилабад

9

4

5

782:799 (-17)

13

Гянджа

8

3

5

782:839 (-57)

12

Сумгайыт

9

3

6

812:895 (-83)

12

Серхедчи

9

2

7

757:835 (-78)

11

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

Ниджат Закиев

İdman.biz

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