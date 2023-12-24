"НТД-Индиго" гостит в Шеки

Сегодня завершается IX тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в последнем матче года встретятся «НТД-Индиго» и «Шеки». Подопечные Таира Бахшиева остаются единственной командой, которые имею шанс уйти на каникулы в ранге одного из лидеров. Для этого им необходимо обыгрывать аутсайдера чемпионата, чтобы догнать на вершине таблицы «Сабах». Задача вполне выполнимая и есть все шансы ее реализовать.

Вместе с тем, «Шеки» может рассчитывать на родные стены Олимпийского комплекса своего района. Пока команда из региона не одержала ни одной победы и наверняка это обстоятельство психологически давит. Поэтому хохяева паркета постараются показать свою лучшую игру.

IX тур АБЛ

12:00 Шеки – НТД-Индиго

Олимпийский комплекс Шеки

Сабах 9 8 1 897:740 (+157) 17 НТД-Индиго 8 7 1 741:646 (+95) 15 Хазри 9 7 2 792:720 (+72) 16 Нефтчи 9 6 3 683:625 (+58) 15 Хырдалан 9 4 5 785:778 (+7) 13 Джалилабад 9 4 5 782:799 (-17) 13 Гянджа 8 3 5 782:839 (-57) 12 Сумгайыт 9 3 6 812:895 (-83) 12 Серхедчи 9 2 7 757:835 (-78) 11 Шеки 8 0 8 553:707 (-154) 8

Ниджат Закиев

İdman.biz