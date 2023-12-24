"НТД-Индиго" гостит в Шеки

Сегодня завершается IX тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, в последнем матче года встретятся «НТД-Индиго» и «Шеки». Подопечные Таира Бахшиева остаются единственной командой, которые имею шанс уйти на каникулы в ранге одного из лидеров. Для этого им необходимо обыгрывать аутсайдера чемпионата, чтобы догнать на вершине таблицы «Сабах». Задача вполне выполнимая и есть все шансы ее реализовать.
Вместе с тем, «Шеки» может рассчитывать на родные стены Олимпийского комплекса своего района. Пока команда из региона не одержала ни одной победы и наверняка это обстоятельство психологически давит. Поэтому хохяева паркета постараются показать свою лучшую игру.
IX тур АБЛ
12:00 Шеки – НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Шеки
|
Сабах
|
9
|
8
|
1
|
897:740 (+157)
|
17
|
НТД-Индиго
|
8
|
7
|
1
|
741:646 (+95)
|
15
|
Хазри
|
9
|
7
|
2
|
792:720 (+72)
|
16
|
Нефтчи
|
9
|
6
|
3
|
683:625 (+58)
|
15
|
Хырдалан
|
9
|
4
|
5
|
785:778 (+7)
|
13
|
Джалилабад
|
9
|
4
|
5
|
782:799 (-17)
|
13
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
782:839 (-57)
|
12
|
Сумгайыт
|
9
|
3
|
6
|
812:895 (-83)
|
12
|
Серхедчи
|
9
|
2
|
7
|
757:835 (-78)
|
11
|
Шеки
|
8
|
0
|
8
|
553:707 (-154)
|
8
Ниджат Закиев
İdman.biz