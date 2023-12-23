Американский баскетболист: "В Азербайджане нет слабых команд"

«Нас считали фаворитами. Мы сами это знали, и это принесло нам некоторое облегчение».

Как сообщает İdman.biz, баскетболист "Хырдалана" Джесси Ги заявил об этом после игры, в которой они проиграли "Джалилабаду" со счетом 90:98 в IX туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Американский легионер объяснил эту неудачу отсутствием слабой команды в чемпионате: «Результат может быть любой. С самого начала нам нужно играть осторожно против любого соперника. Наша проблема была в обороне. У нас также был травмированный игрок. После этого нам придется работать еще усерднее и поддерживать командный дух. Я верю, что во 2-м круге мы вернемся более сильным «Хырдаланом».

Отметим, что «Хырдалан» завершил первый круг на 5-м месте с 13 очками.

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