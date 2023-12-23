Главный тренер «Хырдалана»: «Травма нашего центрового уравняла шансы»

«Хотя перед матчем нас считали фаворитами, травма центрового Джейлена Хаслема, пропускавшего встречу, уравняла шансы».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал главный тренер "Хырдалана" Угур Оздемир после поражения от «Джалилабада» (90:98) в IX туре азербайджанской баскетболной лиги.

Он добавил, что команда до определенного момента играла хорошо: "Но то, что произошло на площадке в последнем периоде, оказалось далеким от представлений о баскетболе. Вот почему мы проиграли матч».

Оздемир признал, что первый круг чемпионата прошел не так, как планировала команда. «В обычных условиях мы могли одержать шесть побед. Но не получилось. Впереди нас ждет большой подготовительный период. Будем усердно тренироваться и постараемся быть на высоте во втором круге», - заявил наставник.

"Хырдалан" после девяти туров занимает пятое место, набрав 13 очков.

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