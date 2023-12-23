"С его возвращением мы сможем победить любого соперника"

«Мы проиграли в последних трёх играх. Причина тому - потери в составе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист "Джалилабада" Коби Томас.

Представитель региона примет «Хырдалан» в 9-м туре чемпионата Азербайджана. Томас заявил, что если они сыграют в полном составе, то смогут выиграть следующий матч: «С возвращением наших травмированных баскетболистов, я думаю, наша команда снова будет очень амбициозной. Спустя время нас будет не остановить. Особенно с возвращением Рашона Джонсона мы сможем победить любого соперника. Потенциал нашей команды действительно велик. Я доверяю нашему клубу, тренеру и болельщикам».

Отметим, что «Джалилабад» занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 очками после 8 игр.

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