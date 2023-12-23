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"Джалилабад" принимает "Хырдалан"

Баскетбол
Новости
23 Декабря 2023 09:11
"Джалилабад" принимает "Хырдалан"

IX тур азербайджанской баскетбольной лиги сегодня продолжится матчем «Джалилабад» - «Хырдалан».

Как сообщает İdman.biz, обе команды решают приблизительно схожие турнирные задачи.

«Хырдалан» идет на четвертом месте, но хозяева площадки отстают от соперника лишь на очко. Поэтому для них предстоящая встреча является шансом догнать конкурента.

Напомним, что в единоличные лидеры вышел «Сабах», возглавляющий чемпионскую гонку.

Сабах

9

8

1

897:740 (+157)

17

НТД-Индиго

8

7

1

741:646 (+95)

15

Хазри

9

7

2

792:720 (+72)

16

Нефтчи

9

6

3

683:625 (+58)

15

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Гянджа

8

3

5

782:839 (-57)

12

Сумгайыт

9

3

6

812:895 (-83)

12

Джалилабад

8

3

5

684:709 (-25)

11

Серхедчи

9

2

7

757:835 (-78)

11

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

İdman.biz

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